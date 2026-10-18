Famosa tienda anuncia feria de empleo en Heredia y Alajuela 

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

La tienda Pague Menos realizará una feria de empleo este lunes 19 de octubre, con oportunidades para personal fijo y de temporada en sus sedes de Heredia y Alajuela.

La actividad se llevará a cabo de 10:30 a.m. a 2:00 p.m. y las personas interesadas podrán presentarse directamente en los establecimientos para realizar una entrevista por videollamada.

Entre los puestos disponibles se encuentran cajeros, dependientes, bodegueros y enganchadoras.

La feria se realizará exclusivamente en estas dos tiendas:

Heredia: a un costado del parque de Los Ángeles.

a un costado del parque de Los Ángeles. Alajuela: frente al parque central.

Las personas interesadas deberán presentarse en la sucursal correspondiente dentro del horario establecido para participar en el proceso de entrevista.