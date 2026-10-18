Famosa tienda anuncia feria de empleo en Heredia y Alajuela 

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La tienda Pague Menos realizará una feria de empleo este lunes 19 de octubre, con oportunidades para personal fijo y de temporada en sus sedes de Heredia y Alajuela.
La actividad se llevará a cabo de 10:30 a.m. a 2:00 p.m. y las personas interesadas podrán presentarse directamente en los establecimientos para realizar una entrevista por videollamada.
Entre los puestos disponibles se encuentran cajeros, dependientes, bodegueros y enganchadoras.
La feria se realizará exclusivamente en estas dos tiendas:
Las personas interesadas deberán presentarse en la sucursal correspondiente dentro del horario establecido para participar en el proceso de entrevista.