Almacenes El Rey, con más de 28 años de trayectoria en el sector retail, anunció la apertura de más de 350 nuevas plazas laborales en distintas tiendas del país.

Las vacantes disponibles corresponden al puesto de cajero dependiente, tanto para quienes tengan disponibilidad inmediata como para quienes requieran acordar su ingreso.

“Sabemos que muchas personas buscan oportunidades reales de empleo formal y estable. Esta es una gran ocasión para quienes desean integrarse a una empresa sólida, con enfoque humano y oportunidades de desarrollo. En Almacenes El Rey creemos en el crecimiento conjunto: de la empresa y de su gente“, señaló Stephanie Vásquez, coordinadora de Talento Humano.

Almacenes El Rey. Foto: tomada de internet.

Ferias de empleo y cómo postular

Las personas interesadas pueden asistir con su currículo en formato impreso o digital a las siguientes ferias:

Lunes 8 de septiembre



– Municipalidad de Cartago, 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

-Almacén El Rey de Escazú, 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

-Municipalidad de Alajuela (Casa de la Cultura), 9:00 a.m. a 4:00 p.m.





– Centro de Distribución (CEDI) en El Coyol de Alajuela, 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

-Ese mismo día se realizará recorrido por las instalaciones y entrevista laboral.



–Municipalidad de Heredia (Centro Cultural Omar Dengo), 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Quienes no puedan presentarse, pueden aplicar en línea a través del sitio oficial de reclutamiento: https://reclutamiento.almaceneselrey.com, en la campaña “Cajeros Dependientes 2025”.

Almacenes El Rey. Foto: tomada de su página web.

“Invitamos a todas las personas interesadas en formar parte de nuestra familia a acercarse, conversar con nosotros y conocer lo que significa trabajar en El Rey. Para quienes no puedan trasladarse a las sedes de feria, también pueden dejar su hoja de vida en el almacén que les quede más cercano“, agregó Vásquez.

Beneficios para colaboradores

Salario competitivo.

Celebraciones de fechas festivas.

Plan de sucesión y desarrollo.

Excelente ambiente laboral.

Alimentación según horario.

Capacitación constante.

Descuentos en compras.



Actualmente, El Rey cuenta con 18 almacenes en todo el país y emplea a más de 1.300 personas.