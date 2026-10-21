Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Selena Gomez volvió a hacer uso de su honestidad habitual para abordar un tema de salud que la afecta de forma directa.

La cantante y actriz reveló abiertamente que el consumo constante de cigarrillos electrónicos con nicotina dejó una consecuencia que no podrá revertir: un cambio permanente en su voz.

La artista de 34 años decidió romper el silencio tras meses de especulaciones y comentarios de sus seguidores, quienes venían notando variaciones en su forma de hablar.

“Vapeaba mucha nicotina. Es una tontería, me cambió la voz y no voy a poder cambiarla”, confesó en una historia de Instagram.

Fiel a su estilo transparente al compartir sus luchas personales, Gomez explicó que logró alejarse de ese hábito y aprovechó el momento para enviar un mensaje de reflexión a sus millones de fans, especialmente a los más jóvenes que consideran empezar a vapear o que están intentando dejarlo.

“Es muy difícil dejar la nicotina, y creo que solo quería decir que, si estás pasando por eso o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena. Estoy muy contenta porque lo dejé y espero poder seguir así. Es muy difícil, pero sé que si estás pasando por algo así, tú también puedes superarlo. Es horrible”, reflexionó la estrella.

Con el toque de humor y desparpajo que la caracteriza, Selena concluyó enviándole un mensaje directo a sus detractores o a quienes critican su actual tono vocal.