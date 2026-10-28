Famosa cadena de restaurantes anuncia cierre de una de sus sedes

En Pinares

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La famosa cadena de restaurantes Hooters anunció el cierre definitivo de su punto de venta ubicado en Pinares, en el este de San José.

A través de un comunicado oficial publicado este martes 27 de octubre, la empresa confirmó que el establecimiento dejó de operar de manera inmediata.

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“Agradecemos profundamente la confianza y el cariño de quienes nos acompañaron durante estos años”, expresó la franquicia en el anuncio formal dirigido a sus clientes.

Tras la salida de este icónico punto en la zona este de la capital, la cadena recordó a sus usuarios que mantendrán sus operaciones habituales en sus tres sedes restantes dentro del Gran Área Metropolitana: San Pedro, Escazú y Heredia.