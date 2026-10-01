Familiares son los principales responsables de violencia contra adultos mayores

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La provincia de San José registra un total de 210 denuncias por violencia contra personas adultas mayores en los primeros ocho meses de 2026, según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La capital registró un total de 300 investigaciones por estas causas durante el año anterior, por lo que las autoridades judiciales alertan de lo que está sucediendo con esta población.

Las investigaciones policiales revelan que la mayoría de los abusos provienen del entorno primario.

“Todos estos casos que yo le estoy comentando, la gran mayoría son cometidos por familiares directos, entre los cuales, hay que mencionarlo, los hijos son generalmente las personas que se señalan como las causantes de las violencias”, dijo Roberto Pérez, agente de la Sección Especializada contra la Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ.

Junto con la pareja, los hijos encabezan las denuncias, por lo que se exige reforzar el cuido.

Debido a esta realidad, el OIJ interviene ante diversas manifestaciones de maltrato que afectan a esta población.

Entre la mayoría de las causas se investigan la violencia física, psicológica o verbal, agresiones sexuales y abandono.

Entre los delitos prevalece la violencia patrimonial, ligada con frecuencia al abandono. Las autoridades detectan engaños para el despojo de propiedades mediante traspasos, además del desvío de pensiones y ahorros para fines ajenos a la manutención del afectado.

Aunque muchas conductas se tramitan bajo la Ley Integral de Protección a la Persona Adulta Mayor con penas leves, los hechos graves se investigan mediante el Código Penal.

Las autoridades hacen un llamado a las personas a denunciar estos casos, sin importar si se trata del entorno familiar o de vecinos.

“Todas las informaciones que recibimos van a ser atendidas. Nuestros agentes van a ir a verificar las circunstancias en las cuales está viviendo el adulto mayor si es víctima de alguna situación, ya sea de violencia o abandono”, agregó.

Pérez indicó que también han recibido denuncias vinculadas con hogares de larga estancia donde se ha presentado algún tipo de abuso contra esta población.

Debido a esto, las autoridades insisten en la necesidad de fortalecer el cuidado familiar y asignar roles definidos para evitar que las personas adultas mayores permanezcan solas, especialmente si padecen enfermedades o dependencia física.