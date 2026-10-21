Familiares de privados de libertad se manifiestan frente a Casa Presidencial

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un grupo organizado de familiares de privados de libertad se manifestó frente a Casa Presidencial.

Los presentes exigen una mejora en los derechos humanos de cada uno de los privados, ya que, según denuncian, en las cárceles se viven condiciones inhumanas.

Las familias llevaron carteles que decían “ninguna condena justifica el maltrato”, así como “la pena es la privación de libertad, no la pérdida de la dignidad”.

El grupo asegura no ser escuchado y esperan ser atendidos por algún jerarca que les ayude a mejorar los servicios de alimentación, médicos y de visitas dentro de las cárceles.