Familiares, amigos y expresidentes dan último adiós a Lorena Clare

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Cientos de personas se hicieron presentes en el funeral de quien fue esposa de Miguel Ángel Rodríguez, la exprimera dama Lorena Clare, fallecida a sus 82 años.

Óscar Arias acompañó a la familia.

La recuerdan como una gran persona.



A la iglesia católica de San Rafael de Escazú llegaron amigos, familiares y figuras políticas como Laura Chinchilla, Óscar Arias, Rodolfo Piza, Juan Carlos Hidalgo, entre otros.

Expresidenta Laura Chinchilla se hizo presente.



Clare es recordada como una impulsora de las garantías sociales y políticas públicas, principalmente a favor de las mujeres y los niños.

Muchos mensajes de apoyo a la familia.

Figuras políticas acudieron al funeral.



Escazú le dio el último adiós a la exprimera dama entre aplausos, lágrimas y un sol radiante que iluminó a todo un país en luto.