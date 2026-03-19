Familiares, amigos y expresidentes dan último adiós a Lorena Clare

Exprimera dama falleció a sus 82 años

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Cientos de personas se hicieron presentes en el funeral de quien fue esposa de Miguel Ángel Rodríguez, la exprimera dama Lorena Clare, fallecida a sus 82 años.

Óscar Arias acompañó a la familia.
La recuerdan como una gran persona.

A la iglesia católica de San Rafael de Escazú llegaron amigos, familiares y figuras políticas como Laura Chinchilla, Óscar Arias, Rodolfo Piza, Juan Carlos Hidalgo, entre otros.

Expresidenta Laura Chinchilla se hizo presente.

Clare es recordada como una impulsora de las garantías sociales y políticas públicas, principalmente a favor de las mujeres y los niños.

Muchos mensajes de apoyo a la familia.
Figuras políticas acudieron al funeral.

Escazú le dio el último adiós a la exprimera dama entre aplausos, lágrimas y un sol radiante que iluminó a todo un país en luto.