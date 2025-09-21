Una familia de apellido Badilla perdió dos negocios en cuestión de 10 días por un incendio ocurrido en cada local comercial.

Se trata de una tienda de ropa de cuero, como sombreros y fajas de cuero, llamada “Tienda Vaqueros Badilla” la cual fue consumida por las llamas hace más de una semana.

@tiendavaquerosbadilla A una semana del incendio que consumió la totalidad de la tienda, quiero de corazón darles gracias por el apoyo, algún día volveremos, se los prometo, esto no termina, acá empieza la segunda etapa 🙏💪❤️ ♬ sonido original – Música cristiana ❤️😊

De la misma forma, a causa de un incendio, un supermercado llamado “Super Natty”, del cual un hombre de apellido también sería propietario, fue consumido por las llamas.

Ante la trágica situación, familiares, vecinos y amigos de los dueños de los comercios emitieron diversos mensajes de solidaridad.

“Con sentimiento profundo y con mucho dolor ante la pérdida de sus negocios. Tienda Vaqueros Badilla de mi amigo Roberto Badilla la semana pasada y Super Natty de mi amigo Óscar Badilla el día de hoy. Quiero extenderle mi más sincero pesar y apoyo en estos momentos tan difíciles, Dios tiene el control de todo y él les ayudará a salir de esta situación tan complicada”, se lee en uno de los comentarios.

Los mensajes de solidaridad