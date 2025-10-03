La familia de Ligia Faerron emitió un comunicado oficial donde piden a la ciudadanía evitar circular información falsa, rumores o especulaciones.

Desde el núcleo familiar aseguraron que se encuentran colaborando con las autoridades de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para dar el paradero de la empresaria desparecida desde el pasado 16 de setiembre.

“Han sido días de gran incertidumbre y dolor para nuestra familia, y nuestro mayor anhelo es encontrarla sana y salva”, indicaron.

Pr otra parte aprovecharon para advertir que no están solicitando dinero o contribuciones vía Sinpe Móvil para la búsqueda, ya que parece que hay personas inescrupulosas que buscan sacar beneficio de la situación familiar.

“Le pedimos a la población que no se deje engañar”, indicaron.