Una familia fue víctima de un violento asalto la noche del jueves en la comunidad de Los Ángeles de Santa Rita, en el cantón de Río Cuarto, cuando varios delincuentes irrumpieron en su vivienda y los amordazaron y encerraron en un baño para poder sustraer pertenencias y vehículos.

Según el reporte preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p.m., cuando los asaltantes ingresaron a la propiedad y bajo amenaza los despojaron de tres vehículos: un camión blanco NKR placa CL162837, un Toyota pick-up negro placa CL286255, y una Toyota Prado placa YMC123, además de electrodomésticos y otros bienes personales.

Los sospechosos huyeron del sitio a bordo de los automotores robados. Imágenes de cámaras de seguridad captaron a los vehículos desplazándose con rumbo a San Gerardo de Río Cuarto.

Horas más tarde, gracias a alertas ciudadanas, oficiales de la Fuerza Pública lograron ubicar dos de los vehículos abandonados en distintas localidades de Sarapiquí: el Toyota Prado fue encontrado en Linda Vista, mientras que el camión NKR apareció en Chilamate. Ambos fueron puestos bajo custodia policial.

El Toyota pick-up negro aún no ha sido localizado. Las autoridades solicitan a la población que, si tiene información sobre este vehículo o los responsables del asalto, la reporte al 9-1-1 de forma inmediata y confidencial.

El caso continúa en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).