Familia en Alajuelita queda atrapada en su propia casa

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El lunes anterior, una familia en los Filtros de Alajuelita quedó atrapada en su propia casa, luego que el piso de la cochera cediera ante las lluvias que afectaron la zona.

Doña Gilda Jiménez, propietaria de la vivienda, la tarde del lunes, mientras se encontraba en la casa con su familia, un sonido muy fuerte los asustó y pensaron que un carro colisionó contra el portón; sin embargo, cuando salieron, se sorprendieron al ver que la mitad del piso de la cochera se había caído.

Piso cede ante fuertes aguaceros. Foto: Sergio Espinoza.

Esto es producto de una alcantarilla municipal que se encuentra en una quebrada que pasa debajo de varias propiedades en el barrio donde habita Jiménez. Según las autoridades que visitaron el lugar, informaron que la alcantarilla cedió y, por ende, la quebrada está lavando el terreno.

Ante esta situación, la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) indicó que no era seguro volver a la vivienda, por lo que Gilda y su esposo tuvieron que evacuar la casa y trasladarse temporalmente a la casa de unos vecinos. Mientras que sus hijos se mantienen al cuidado de la abuela materna.

Foto: Sergio Espinoza.

“Ha sido todo un caos, todo un estrés; literalmente nos sentimos fatal porque, tenemos que andar de arriba para abajo, tal vez comprar un almuerzo, pasar todo un día así, resolver porque, obviamente, no nos esperábamos este momento; tenemos muchos gastos encima. Nadie está preparado para una situación así y ahora vernos en esta angustia, todas mis cosas están adentro, la ropa, todo, solo sacamos como tres mudadas para cada uno”, mencionó Gilda.

Los inconvenientes por el alcantarillado tienen más de un año; según lo comentado por Gilda, inicialmente se generó una grieta entre la pared de la casa aledaña y la acera. En su momento, la CNE evacuó a la persona que habitaba esa vivienda o, como solución, parte de la solución, el IMAS le ofreció hacer el pago de tres meses de alquiler en otro sitio, según le comentó Gilda Jiménez a Grupo Extra.

Además, las inundaciones por el colapso de esta alcantarilla también han afectado a los vecinos de la zona. Ahora lo que más preocupa a los propietarios es que el daño se está extendiendo a las casas vecinas.

Daños se extiendes a propiedades vecinas. Foto: Sergio Espinoza.

Grupo Extra conversó con la Municipalidad de Alajuelita para conocer su posición ante la situación. Doña Teresita Zúñiga Jiménez, vocera, nos indicó que un tercero, quien era propietario de una parte del sector, entubó toda la quebrada sin los permisos correspondientes y esto ha provocado los socavamientos en las propiedades.

Municipalidad de Alajuelita, se pronuncia ante la situación. Foto: Sergio Espinoza.

Zúñiga también informó que se realizó una solicitud a la CNE para que hiciera una valoración de la situación que se estaba presentando. El trabajo que la Municipalidad puede realizar es únicamente en la vía pública, por lo que van a realizar un cambio, por donde está pasando la quebrada, direccionándola hacia el otro sector; sin embargo, en conversaciones que la Municipalidad ha mantenido con los vecinos, se les indicó que, por ser propiedad privada, no se pueden realizar cambios ni trabajos en las viviendas.

“Nosotros hemos brindado la posibilidad de acercar a las instituciones, como el IMAS; el caso de la señora que presentó el socavamiento del estacionamiento esta semana, le acercamos al IMAS para hacerle un estudio a la familia y, si califica, darle un subsidio de alquiler mientras nosotros arreglamos la situación. Ya nosotros ya estamos incorporando en SICOP todo el proceso verdad, una vez que ya esto esté listo, esperamos en este último trimestre del año ya podamos tener la quebrada ya entubada de forma correcta”, agregó Teresita Zúñiga.

Quebrada pasa por debajo de viviendas. Foto: Sergio Espinoza.

Además, mencionó que, por medio de la CNE, se lograron identificar las viviendas que ya presentan daños, por lo que se pretende que, una vez que se cambie la dirección de la quebrada, el problema se puede llegar a solucionar; sin embargo, los arreglos de las casas le corresponden a cada propietario realizarlos.