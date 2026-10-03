Familia despide a joven de 18 años tras accidente acuático en Tarrazú

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Familiares, amigos y compañeros de Daniel Cubero, joven de 18 años que falleció tras un accidente acuático el pasado 26 de setiembre, le darán el último adiós este domingo 4 de octubre.

La vela se realizará en la capilla de la Basílica de Los Ángeles, en Cartago, en un horario de 5:00 p.m a 11:00 p.m. y la misa se llevará a cabo el lunes 5 de octubre a las 2:00 p.m.

Cubero se graduó del colegio San Luis Gonzaga, en Cartago, a finales del 2025, año en el que fue electo presidente del colegio.

Además, lideró iniciativas estudiantiles y formó parte del movimiento de Guías y Scouts de Costa Rica.