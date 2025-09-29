Un privado de libertad, identificado con el apellido Bron, falleció en el pabellón D-3 de alta contención de la cárcel Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), tras sufrir un infarto.

El hombre, que padecía asma crónica severa, había solicitado atención médica durante cuatro días sin recibir respuesta, según denunciaron familiares y organizaciones sociales.

La emergencia se presentó cuando Bron sufrió un ataque de asma y posteriormente un infarto. Para el momento en que la policía penitenciaria lo atendió, ya no presentaba signos vitales.

El privado de libertad fue trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela, donde se confirmó su fallecimiento el jueves de la semana anterior.

La familia, asesorada por la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familiares, anunció que interpondrá denuncias penales contra las autoridades responsables.

Rafael Ángel García, representante de la organización, manifestó que el caso refleja serias falencias en el sistema penitenciario.

“Estamos frente a una situación de clara omisión de auxilio. Owen Steven Bron pasó al menos cuatro días solicitando atención médica por su condición asmática, y nunca fue atendido. La policía penitenciaria tenía conocimiento de su estado y aun así lo ignoraron. Eso constituye una grave violación a sus derechos humanos”.

García además denunció que “No se trata de un hecho aislado, sino de una práctica sistemática de negligencia dentro de los centros penitenciarios. La vida de las personas privadas de libertad está bajo custodia del Estado, y por lo tanto el Estado es responsable directo de garantizar su integridad y acceso a salud.”

Además, recalcó que acompañarán a la familia en el proceso judicial y administrativo para que se determinen responsabilidades y se sienten precedentes:

“Este caso no puede quedar en la impunidad. La muerte de Owen Steven Bron debe investigarse con seriedad, no solo para dar justicia a su familia, sino para evitar que otros internos con enfermedades crónicas vivan la misma desatención.”

La Policía Judicial confirmó a Diario Extra que realizaron el levantamiento de un cuerpo dentro de La Reforma y que se “se trataría de una aparente muerte natural”.

Ordenan revisar caso

Por su parte el ministro de Justicia, Gerald Campos, confirmó que solicitó al viceministro revisar este caso donde la familia anunció que presentará una denuncia por supuesta falta de atención.

Campos indicó que el reporte oficial señala que la persona sí fue atendida y que, en general, todos los casos dentro del sistema penitenciario son cubiertos por el personal médico institucional o por los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Reconoció, sin embargo, que recientemente hubo problemas con la emisión de recetas médicas debido a un desperfecto en el servidor de la Caja. Esto obligó a los funcionarios a elaborarlas manualmente, lo que generó atrasos.

“En el momento en que me di cuenta, hablé con la presidenta ejecutiva de la Caja, quien puso a su equipo a trabajar. Nosotros elaboramos la receta, pero los medicamentos e insumos los provee la Caja”, explicó el ministro.

Campos enfatizó que, hasta el momento, ningún privado de libertad ha visto afectada su salud por esta situación y reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho dentro del sistema penitenciario.