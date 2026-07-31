Familia de alias “Diablo” fue pieza clave de la red criminal

El Ministerio Público sostiene que la organización criminal presuntamente liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, no solo se apoyaba en colaboradores externos para desarrollar sus operaciones, sino también en integrantes de su círculo familiar y sentimental, quienes habrían asumido funciones específicas relacionadas con el manejo del dinero, el ocultamiento de bienes y la legitimación de capitales.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, el padre, la hermana y la pareja sentimental del presunto líder de la estructura desempeñaban roles distintos que permitían mantener en funcionamiento el brazo financiero de la organización.

La investigación atribuye a Arias Azofeifa, padre de “Diablo”, la función de ocultar el origen del dinero obtenido del narcotráfico mediante la compra y venta de ganado, fincas, vehículos y otras actividades comerciales.

Según la Fiscalía, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2023 adquirió decenas de reses, propiedades y automotores utilizando recursos de origen ilícito, con el propósito de incorporarlos a la economía formal y darles apariencia de legalidad. Además, se le vincula con el resguardo de armas de fuego y droga en una propiedad utilizada por la organización.

Hermana movía el dinero

Por su parte, la hermana del presunto narcotraficante, Arias Monge, habría tenido a su cargo la movilización de recursos financieros mediante una red clandestina de venta de lotería, transferencias SINPE y depósitos bancarios.

Hermana de Arias Monge controlaba 18 puntos de lotería ilegal.

La acusación sostiene que controlaba al menos 18 puntos de venta ilegal de lotería en Pococí, los cuales presuntamente servían para mezclar dinero proveniente del narcotráfico con ingresos en efectivo y facilitaba su ingreso al sistema financiero. Asimismo, el Ministerio Público identificó movimientos superiores a ¢79 millones en cuentas bancarias vinculadas con la imputada.

Pareja llevaba la contabilidad

La Fiscalía también señala que Jiménez Villalobos, pareja sentimental de alias “Diablo”, era una de las principales responsables de la administración financiera de la organización.

Según el expediente, llevaba la contabilidad informal del grupo, registraba las cuentas pendientes por cargamentos de droga, coordinaba pagos a integrantes de la estructura y administraba bienes adquiridos con dinero presuntamente proveniente del narcotráfico. Además, habría utilizado un negocio de cría de ganado y producción de lácteos como fachada para mezclar recursos ilícitos con ingresos legales, así como testaferros y donaciones simuladas para ocultar la verdadera propiedad de fincas y vehículos.

El padre legitimaba las ganancias mediante bienes.

Estructura financiera

Para la Fiscalía, las funciones desempeñadas por los familiares y la pareja sentimental de “Diablo” eran complementarias y permitían sostener la estructura financiera de la organización.

Mientras el padre legitimaba las ganancias mediante bienes y actividades comerciales, la hermana se encargaba de mover el dinero a través de lotería clandestina y operaciones bancarias, y la pareja administraba las finanzas, la contabilidad y el patrimonio del grupo, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos generados por el narcotráfico.