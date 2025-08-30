La familia de Amaly Nicole Rodríguez, joven asesinada en Cartago en abril de este año, exige justicia y espera que el principal sospechoso, su novio, reciba la pena máxima de prisión.

Aunque el acusado tiene actualmente 18 años, al momento del crimen tenía 17, por lo que será juzgado en el Tribunal Penal Juvenil a partir del 25 de septiembre.

Angie Arce, abogada que representa a la familia, conversó con Diario Extra y confirmó que el núcleo familiar busca que se aplique la ley con firmeza.

“Van a luchar por justicia. Solicitan la pena máxima de 15 años, que es lo que establece la legislación para menores de edad. Si se tratara de un adulto, la condena sería de 35 años”, explicó.

Además, la familia exige que el Estado asuma su responsabilidad en la prevención de la violencia contra las mujeres, para evitar que estos casos se repitan.

“Sienten que el Estado no actuó a tiempo. Ni el OIJ, ni la Fiscalía, ni los jueces le devolverán a su hija”, lamentó Arce.

Por esta razón, presentaron una querella privada contra el sospechoso, a quien acusan por los delitos de femicidio, maltrato a la mujer y amenaza con arma.

El proceso ha avanzado con rapidez, ya que el joven fue detenido y permanece en prisión preventiva. Al tratarse de un juicio en el sistema penal juvenil, los trámites son más ágiles.

Hechos del 5 de abril

• La víctima se encontraba en su vivienda en compañía de su novio y principal sospechoso, en Los Diques de Cartago.

• Se escucharon disparos en el interior de la casa.

• La familia de la joven llegó al lugar y la encontró herida

• El padre la levantó y la montó en su taxi para llevarla hasta el hospital Max Peralta

• En apariencia, el novio de la muchacha también llegó hasta el centro médico y después huyó

• Posteriormente la joven falleció en el hospital

• El sospechoso habría huido con rumbo a Nicaragua

• Las autoridades estadounidenses detuvieron al novio de la joven

• Luego fue traslado hasta Costa Rica y se encuentra detenido