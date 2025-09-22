Greidy Mata, hermana del costarricense Randy Mata, denunció que su hermano se encuentra en estado vegetal tras ser arrestado en Estados Unidos.

Relató que el hombre de 52 años, descrito como saludable y alegre, fue detenido por ICE el pasado 27 de diciembre. La familia perdió todo contacto cuando Randy fue trasladado otro centro de detención, un hecho que marcó el inicio de una angustiante búsqueda por obtener información.

Greidy asegura que las autoridades migratorias se negaron a darles razón alguna sobre su paradero y condición.