Familiares de Rodrigo Badilla, el hombre que se encontraba desaparecido en Pico Blanco, confirmaron que el cuerpo hallado este jueves sería de él.

Así lo detallaron a Grupo Extra, luego de que las autoridades recibieran el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo en el sector de Pico Blanco, en San Antonio de Escazú.

Rodrigo Badilla desapareció el pasado lunes 25 de agosto en esta zona.

Foto: Issac Villalta.

El caso de Badilla generó incógnita a nivel nacional, debido a que luego de múltiples operativos de búsqueda durante más de una semana, las autoridades no lograron dar con su paradero.

La hija del hombre, María José Badilla, había conversado la semana pasada con Grupo Extra sobre la situación.

“Es como si se lo tragara la tierra”, destacó.

Foto: Issac Villalta.

El hallazgo se dio este jueves. Personas de la zona destacaron que se había visibilizado múltiples aves rapaces volando en un sector específico.

Posteriormente, sujetos que caminaban cerca de este sitio, emitieron la alerta a las autoridades.