El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica (Colfar) se pronunció ante los señalamientos sobre supuestos faltantes e inconsistencias en los inventarios de medicamentos como el fentanilo, en los servicios de farmacia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Colfar aseguró que las diferencias reportadas en los inventarios no son atribuibles a negligencia ni a irregularidades en el control de los movimientos de estupefacientes y psicotrópicos por parte de los profesionales en Farmacia.

Por lo que, el Colegio enfatiza que las inconsistencias corresponden a problemas de carácter contable y tecnológico, los cuales provienen directamente por la reciente implementación del sistema ERP-SAP de la CCSS.

Así mismo, enfatiza que atribuir la responsabilidad de fallas técnicas, que son ajenas al control de los profesionales en Farmacia, es un asunto de serias implicaciones, inclusive de manera penal.

Exige transparencia a la CCSS

El Colegio solicita a la CCSS que muestre transparencia y precisión en la comunicación sobre el origen de los errores, además, reconocer la causa real del problema.

Por su parte, el Colfar reafirma su compromiso con la salud pública, la seguridad del paciente y el

resguardo de sus agremiados, por lo que se posiciona como un ente mediador para generar un diálogo constructivo que permita fortalecer el sistema de salud.