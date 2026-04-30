Falta de vacaciones en Poder Judicial podría afectar desempeño

La acumulación de vacaciones entre funcionarios judiciales podría tener efectos sobre la salud mental, el rendimiento laboral e incluso la toma de decisiones dentro del sistema de justicia, advirtieron especialistas consultadas por Grupo Extra.

La preocupación surgió tras revelarse casos de funcionarios con hasta nueve meses de vacaciones acumuladas, una situación que, según la presidenta del Colegio de Psicólogos, Ivannia Serrano, refleja problemas estructurales.

“Las vacaciones no son un lujo, son una necesidad fisiológica y psicológica. Cuando una persona trabaja sin pausa por meses o años puede aumentar significativamente el riesgo de burnout, deterioros cognitivos y problemas para tomar decisiones”, señaló.

Añadió que esta acumulación puede evidenciar cargas laborales excesivas, falta de planificación y ausencia de relevo para que el personal descanse.

“Nadie guarda vacaciones por gusto. Cuando esto ocurre a escala institucional refleja un sistema disfuncional. El costo de que estos funcionarios no vacacionen lo terminamos pagando todos”, afirmó.

Serrano sostuvo además que el descanso debe verse como una inversión para el sistema.

“Un trabajador que descansa devuelve mayor creatividad, empatía y eficiencia. La salud mental de quienes administran justicia impacta directamente en la calidad de la democracia”, manifestó.

Por su parte, la psicóloga y criminóloga Eyling Jaenz Donaire consideró que la acumulación de vacaciones también responde al rezago de trabajo y a la falta de personal.

“Muchos funcionarios no toman vacaciones porque temen regresar con una carga aún mayor o porque sienten que no hay quién cubra sus funciones. Eso evidencia una sobrecarga importante”, explicó.

Advirtió además que postergar el descanso puede derivar en cuadros severos de estrés laboral.

“Se recomienda tomar vacaciones al menos dos veces al año. Funcionarios con este nivel de sobrecarga pueden desarrollar burnout o síndrome del trabajador quemado”, indicó.

Ambas expertas coincidieron en que garantizar el descanso del personal judicial no solo protege a los funcionarios, sino que puede incidir en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

20 jueces en el top 50 con más vacaciones

Jueces figuran entre los funcionarios con mayores saldos de vacaciones acumuladas en el Poder Judicial, según datos oficiales con corte al 13 de marzo de 2026.

El mayor saldo corresponde a un juez 5 de apellido Madrigal, del Tribunal Contencioso Administrativo, con 268 días acumulados, es decir cerca de nueve meses.

También aparecen la jueza 2 Campos, con 196 días; el juez 5 Madrigal Lizano, con 172; el juez 1 Vargas Barboza, con 159; el juez 5 Mena Artavia, con 158; el juez 4 Cruz López, con 156; y el juez 3 Blanco Villalta, con 155.

Se suman el juez 2 Chacón Mejía, con 150 días; la jueza 2 Brenes González, con 146; el juez 1 Ubilla Arce, con 144; el juez 5 Araya Durán, con 141; y la jueza supernumeraria González Seravalli, con 140.

También figuran la jueza 5 Vanegas Avilés, con 133 días; los jueces 4 Bermúdez Chaves y Chaves Alvarado, con 132; el juez 3 Fallas Villaplana, la jueza 4 Torres Alvarado y el juez 5 Calvo Rojas, con 130 días cada uno; el juez 1 Lanuza Víquez, con 129; y las juezas 5 Corrales Pampillo y Hernández Leiva, con 127.

En total, 20 jueces aparecen entre los 50 funcionarios con mayores saldos de vacaciones acumuladas, con un promedio cercano a cinco meses pendientes por persona, una cifra que reabre el debate sobre cargas laborales y gestión del recurso humano en el sistema judicial.