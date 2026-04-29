Falta de quórum sepultó últimos proyectos del cuatrienio en el Congreso

En medio de abrazos, recolección de pertenencias y selfies, los diputados de la Asamblea Legislativa despidieron su trabajo del actual cuatrienio, luego de que la última sesión prevista para hoy no pudo realizarse debido a la falta de quórum por la ausencia de los diputados oficialistas, los de Nueva República y otros legisladores que tampoco asistieron.

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, levantó la sesión por segundo día consecutivo debido a la falta de quórum. Según los registros de la Asamblea Legislativa, 35 diputados asistieron y 22 se ausentaron.

Esto enterró la posibilidad de que el plenario abordara el expediente 25.400 y sus tres informes de minoría sobre la denuncia contra el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, por presunto hostigamiento sexual hacia la exdiputada Marulin Azofeifa.

También tiró por la borda la discusión de más de 20 expedientes que debían someterse a segundo debate, entre estos, el 25.291, que contempla créditos por $800 millones para el Tren Rápido de Pasajeros, uno de los proyectos prioritarios de la presidenta electa, Laura Fernández.

Luego de levantar la sesión, Arias brindó una conferencia de prensa en el plenario, en la que también participaron varios diputados que criticaron las ausencias.

“Le pido perdón al pueblo de Costa Rica porque por las decisiones políticas del oficialismo, esta Asamblea no pudo concluir aprobando lo que este pueblo se merece. Hoy no es una hora cualquiera, es una hora que se va a recordar en el juicio de nuestra historia”, señaló Arias.

Además, 33 diputados votaron de forma “simbólica” el expediente de Alvarado, a iniciativa de Arias.

Oficialismo no asistió

La diputada oficialista Pilar Cisneros y otros legisladores de su fracción no asistieron por segunda vez consecutiva al plenario. El lunes no lo hicieron porque, según indicaron, estaban almorzando y tardaron en servirles, lo que provocó su llegada tardía. Este martes acompañaron al presidente Rodrigo Chaves a una gira presidencial a Isla Venado. En ambas sesiones se abordaría el caso de Alvarado y el proyecto del tren.

“Creo que el último mensaje que da hoy el oficialismo, Pilar Cisneros, Nueva República y la mitad del PUSC al no venir y no hacer quórum con tal de no sancionar a Fabricio Alvarado, es el mensaje de la impunidad”, dijo Guillén.

Previamente, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) hizo un llamado, en una conferencia de prensa, para solicitar la asistencia de todos los diputados con el fin de abordar los expedientes pendientes de segundo debate y el caso de Alvarado.

Por otro lado, varios diputados iniciaron la entrega de oficinas y curules desde la semana pasada, mientras que otros lo hicieron este martes.

“Empezamos a empacar desde hace varios días. Yo sí entregué mi oficina hoy (el martes) a las tres de la tarde, totalmente limpia y ordenada. Igualmente, lo poco que tenía en mi curul, incluidas mis banderas de Costa Rica, Guanacaste y Liberación Nacional ya me las llevo el día de hoy”, dijo Larios.

Por su parte, la legisladora Sofía Guillén aseguró que ahora se dedicará a su profesión como economista y a compartir con su familia, aunque afirmó que no se alejará de su partido.

“Ha sido un honor servirle a Costa Rica este tiempo. Hice lo mejor que he podido, sé que hay cosas que pueden mejorarse (…) Lo di todo, en algún punto expuse hasta mi físico y debí

tener protección, así que estoy segura de que lo di todo a partir de las convicciones que tengo”, dijo la diputada Sofía Guillén.

Luego de la fallida sesión, los diputados presentes asistieron a un brindis de cierre del período, en el que se sirvieron diversos platillos.

Aunque el ingreso era únicamente para los diputados, Grupo Extra observó que se sirvieron ceviches, carnes rojas, cremas de ayote, fresas con crema y varios tipos de bebidas.



Diputados se despidieron en medio de selfies y abrazos.

Paulina Ramírez Diputada del PLN “No le están fallando a la Asamblea Legislativa, le están fallando a Costa Rica, le están fallando a las mujeres costarricenses. En todo caso, lo que estamos haciendo es un proceso administrativo donde se hace una investigación y se hace una sanción administrativa. Ahora el proceso judicial les corresponde a los tribunales”