Falta de planificación genera sobrecostos y atrasos en obras públicas

Un total de 83 proyectos fueron analizados, de los cuales once se estudiaron a profundidad. Los resultados revelan un panorama que, según especialistas, evidencia deficiencias en la planificación que generan sobrecostos y atrasos de hasta una década en las obras, además de debilidades en su sostenibilidad y problemas en el acceso ciudadano a la información durante su ejecución.

La Iniciativa de Transparencia en Infraestructura Pública (CoST) Costa Rica presentó una revisión independiente que identificó las principales brechas en la gestión de proyectos públicos.

La directora de CoST Costa Rica, Estíbaliz Pérez, aseguró que los principales problemas aparecen antes de colocar la primera piedra, pues explicó que “una de las principales deficiencias está en la etapa de planificación. Se hacen muchos intentos para lograr que la obra cumpla con una serie de criterios de calidad, pero esos criterios no siempre están planificados desde el inicio, sino que se van haciendo como una forma de mitigación o respuesta ante la crisis o la demanda”.

Añadió que esa falta de previsión termina impactando directamente el costo y los plazos de ejecución.

“Cuando el proceso de planificación no contempla todos los elementos ideales, resulta que al final las obras se ven impactadas por temas de plazos no cumplidos y costos que sobrepasan lo que se esperaba”, afirmó.

Ejemplo de ello son el paso a desnivel en Hatillo 6, a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), así como el proyecto Tierra Prometida, del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), los cuales registraron un sobrecosto del 51% y un atraso del 283%, respectivamente.

Estíbaliz Pérez CoST Costa Rica “Uno de los elementos clave es empezar a identificar la sostenibilidad ambiental, financiera y de participación ciudadana para que suceda durante todo el proceso. Nosotros necesitamos trabajar más en resiliencia de obra”.



Desde el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), la ingeniera Ana Luisa Elizondo coincidió en que el principal cuello de botella sigue siendo la preparación de los proyectos.

“El tema de la formulación de los proyectos sigue siendo una gran debilidad. Todavía hay que fortalecer un poco más esa etapa en todas las instituciones. Todo esto repercute en proyectos con sobrecostos, en proyectos con tiempos duplicados o triplicados”, destacó Elizondo.

La especialista agregó que, además de la formulación, persisten problemas relacionados con las expropiaciones, la reubicación de servicios públicos y otros aspectos que debieron contemplarse desde la etapa de planificación.