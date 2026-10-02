Falta de magistrados suplentes aumenta rezago en la Sala IV

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La falta de nombramiento de magistrados suplentes en la Sala Constitucional ya mantiene 147 asuntos acumulados hasta este mes que no han podido resolverse dentro de los plazos habituales del tribunal.

La cifra fue confirmada por prensa de la Sala IV, luego de que este jueves en el Plenario fracasaran las mociones de revisión contra la decisión de devolver la nómina de candidatos a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

Con 16 votos a favor y 28 en contra, el Plenario rechazó las revisiones y dejó en firme el acuerdo tomado el martes para remitir nuevamente la lista a comisión.

“Es la acumulación de 147 asuntos, los cuales no se han podido resolver dentro de los plazos que normalmente dilata el Tribunal para emitir las sentencias en este tipo de asuntos”, indicó la Sala Constitucional ante una consulta de Grupo Extra.

Foto: Isaac Villalta.

El tribunal también confirmó que mantiene en trámite el concurso CV-01-2026 para conformar la nómina de tres plazas restantes de magistraturas suplentes.

En julio, la Sala contabilizaba más de 120 expedientes pendientes por la imposibilidad de integrar el tribunal en determinados casos.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Abril Gordienko afirmó que el aumento refleja las consecuencias de no completar las designaciones.

“Lo que hemos venido diciendo es verdad, que el no votar aquí, el no elegir a las magistraturas suplentes es un atropello a los derechos de los costarricenses más vulnerables”, sostuvo.

Por su parte, el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta rechazó que la Asamblea haya incumplido la resolución de la Sala. Señaló que el tema sí fue puesto en conocimiento del Plenario y defendió la devolución de la nómina.

Nogui Acosta, jefe de fracción oficialista.

“Tenemos dificultades para poder tener claridad de cuál debería ser un procedimiento adecuado y estamos trabajando en eso y el Pleno legislativo tiene la potestad de poder devolver cualquier proyecto a conocimiento de la comisión”, señaló Acosta.

La Sala evitó pronunciarse sobre eventuales consecuencias de la decisión legislativa, pues indicó que cualquier gestión relacionada con la sentencia que prorrogó temporalmente las suplencias deberá resolverse dentro de ese mismo expediente.