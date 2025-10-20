Las poblaciones indígenas del Caribe costarricense reciben atención médica de forma intermitente, únicamente cuando la institución realiza giras a zonas alejadas como Alto Telire, debido a la falta de presupuesto en las áreas de salud de la región.

Así lo señalaron representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante la Comisión Especial de la Provincia de Limón, quienes lamentaron que las condiciones actuales no les permiten brindar un servicio más constante a los pacientes de este grupo vulnerable.

“Estamos haciendo giras a cada comunidad durante una semana, pero de forma trimestral, muchas veces afectados por el recurso aéreo y los factores climáticos que no podemos controlar”, explicó Gonzalo Mena, encargado de poblaciones indígenas.

Ante esta situación, la diputada frenteamplista Rocío Alfaro cuestionó la realidad que enfrentan algunas comunidades de Talamanca, al señalar que no es justo que existan costarricenses sin la posibilidad de recibir atención médica 24/7 como sucede en el resto del país.

“Necesitamos aumentar la frecuencia, de mensual a semanal, para lograr una permanencia se requieren recursos, lo hemos solicitado de manera local, regional y ante las entidades correspondientes”, subrayó Mena.

Esta petición estaría frenada y aún no ha llegado hasta la junta directiva.

“Las sedes de EBAIS de visitas periódicas fueron proyectos institucionales que se entregaron hace poco, unos tres o cinco años, y requirieron una logística importante precisamente porque todos los materiales tuvieron que enviarse por aire, pero el tema de la cantidad de servicios y las personas que brinden esta atención ya es una respuesta que deberá dar la gerencia médica”, indicó Jorge Granados, gerente de infraestructura de la Caja.

Otro aspecto denunciado ante los miembros de la comisión fue la falta de caminos adecuados para llegar a los territorios, así como las deficiencias en los medios de comunicación al atender emergencias.

Los diputados acordaron convocar una segunda reunión para profundizar en la problemática, principalmente porque en esta ocasión no estuvo presente la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor.