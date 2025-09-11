La falta de diagnósticos para enfermedades gastrointestinales como Crohn y Colitis Ulcerosa provoca que los padecimientos se compliquen y prolonguen el sufrimiento de los pacientes, e incluso deriven en afecciones más graves.

Según datos de la Asociación CUCI y Crohn de Costa Rica, cerca de 4 mil personas sufren Enfermedad Inflamatoria Intestinal; sin embargo, por la ausencia de un dictamen claro, la cifra resulta mayor a lo que se conoce.

“Hay mucho desconocimiento a nivel de la población e incluso de médicos generales. Sobre la odisea diagnóstica se ha hablado mucho y, por no saber lo que tenemos, lo normalizamos o tendemos a automedicarnos, pero tenemos que darnos cuenta de que a largo plazo empeoramos los síntomas”, aseguró Tatiana Villegas, presidenta de la Asociación.

Por su parte, Óscar González, médico especialista en gastroenterología, señala que entre más tiempo pase sin lograr un panorama claro, más riesgoso se vuelve el padecimiento.

El problema es que muchas veces la atención primaria de salud no cuenta con los elementos necesarios para atender con eficacia, por lo que las personas deben recurrir a otro tipo de apoyo para saber con certeza cuál es su enfermedad.

“Hay que saber identificar las señales de alarma, el diagnóstico siempre debe hacerse a nivel de gastroenterología, existen herramientas variadas que permiten facilitar el acceso a los estudios especializados para llegar al dictamen”, explicó González.

Para revertir esta situación se lanzó la campaña “Escuchá tu Panza”, una iniciativa que busca canalizar pacientes y al mismo tiempo sensibilizar a la población sobre la importancia de conocer su padecimiento de forma temprana.

La estrategia consiste en que, por medio del sitio web del mismo nombre, las personas puedan colocar sus síntomas y acercarse a saber si padecen Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa o algún mal similar.

Al completar el formulario, un equipo de especialistas contactará a quienes presenten señales de alerta para brindar orientación y acompañamiento profesional. Este cuestionario no sustituye la consulta médica, pero es una herramienta valiosa para dar el primer paso hacia un diagnóstico oportuno.