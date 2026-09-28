Falta de agua potable e inseguridad afectan desarrollo de zonas turísticas

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La Contraloría General de la República (CGR) señaló que varias comunidades turísticas presentan un rezago social en áreas como el acceso a servicios básicos y la inseguridad que atraviesa la población.

Según el informe DFOE-SOS-IAD-00006-2026, hay 8 Centros de Desarrollo Turísticos con deficiencias en el Índice de Progreso Social Turístico, lo que se traduce en la falta de soluciones a las principales necesidades de los ciudadanos en dichos lugares.

Algunas de ellas son: Santa Elena, El Coco, Flamingo, Conchal, Caño Negro, Cahuita, Puerto Viejo y Puerto Jiménez.

“Dado este resultado, no se prevé que el próximo año se alcance la meta de que los 33 CDTs superen el nivel de 70 puntos, según el Plan Nacional de Turismo 2022-2027. Lo anterior es de suma relevancia, pues estos centros son los que aglutinan la mayor visitación de turistas y cuentan con mayor cantidad de atractivos turísticos, como lo son sol y playa, ecoturismo, aventura, deportes y bienestar”, comenta la CGR.

En el caso de zonas como Conchal y Flamingo, el ente contralor menciona limitaciones en los servicios básicos como el acceso a agua potable, la ausencia de un centro médico público y una espera de 12 años por una escuela pública.

También se reportan problemas de inseguridad y delincuencia asociados a la venta y consumo de sustancias ilícitas.

“A esto se suma que los recursos naturales se encuentran en peligro debido al impacto del desarrollo inmobiliario del sector”, detalla el informe.

En el caso de Cahuita, destaca el acceso regular y de calidad al agua potable, una situación que persiste sin avances desde el 2017 y que afecta el funcionamiento de un nuevo centro de salud.

También se suma el mal estado de la infraestructura vial de la zona y de la ruta 32, que dificulta el acceso a la zona para los turistas.

En materia de seguridad, se señala una calificación baja que data de varios años, agravada por problemas asociados a negocios ilícitos. Aunque recientemente se instauró una delegación policial en la zona, la CGR indica que cuenta con poco recurso humano.

“Se reportaron desigualdades económicas que favorecen a grandes inversores y extranjeros en detrimento de la microempresa local, barreras burocráticas y exceso de trámites que fomentan la informalidad, limitaciones para el acceso de jóvenes a la educación superior debido a factores socioeconómicos y la influencia del crimen organizado”, se lee en la auditoría.