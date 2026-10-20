Falta de acuerdos sepulta proyecto de Armonización Eléctrica

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La falta de acuerdos entre el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y Liberación Nacional (PLN) terminó por sepultar este lunes el proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional al someterlo a segundo debate, para lo que se requerían 38 votos.

La decisión llegó luego de que se rompiera el diálogo que mantenían ambas fracciones para construir un paquete de reformas energéticas.

Horas antes de la votación, el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, adelantó a Grupo Extra que el Gobierno había decidido dejar de esperar un acuerdo para someter el expediente a definición del Plenario.

“Hemos insistido en que el proyecto tiene que votarse, hay que tomar decisiones. Costa Rica no puede seguir amarrada a esperar eternamente. Estos diálogos sólo tienen sentido si hay un fruto”, manifestó.

Barrantes reconoció incluso que la apuesta del oficialismo estaba en conseguir el respaldo de entre seis y siete legisladores liberacionistas que habían participado en conversaciones alrededor del proyecto.

“Esperamos que al menos seis o siete diputados de Liberación sean conscientes de la importancia de este proyecto y voten a favor de Armonización”, declaró antes de la sesión, aunque ese apoyo finalmente no llegó.

Negociación se vino abajo

Las conversaciones entre PPSO y PLN habían avanzado sobre una serie de reformas adicionales al sistema eléctrico. Según Barrantes, el Gobierno aceptó discutir proyectos relacionados con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) y una iniciativa para fortalecer al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

También existía disposición para mantener al operador del sistema eléctrico dentro del ICE. Sin embargo, las conversaciones se complicaron luego de que el PLN condicionara la continuidad del diálogo a retirar recortes presupuestarios que afectaban a las universidades públicas.

El oficialismo consideró que ese tema nunca había formado parte de las negociaciones energéticas y dio por terminado el acercamiento.

Foto: Raquel Vargas.

PLN quiso devolverlo

Tras el rechazo del proyecto, el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, sostuvo que el PLN estuvo dispuesto a continuar negociando e incluso confirmó que promovió una retrotracción del expediente para introducir modificaciones y evitar que llegara a segundo debate sin un acuerdo.

“La retrotracción estaba justamente en esa línea de eventualmente que el proyecto se pudiera abrir para mejoras, pero el Gobierno decidió avanzar”, afirmó Ramírez.

El liberacionista rechazó además que la posición de su bancada obedeciera a presiones del partido Frente Amplio (FA)

“Eso es absurdo. Liberación responde a principios, no a presiones. Hemos sido consecuentes con principios”, indicó.

Por su parte, la diputada Sigrid Segura calificó el archivo de la iniciativa como un “triunfo” y reiteró las críticas que su bancada mantuvo durante la tramitación.

Foto: Raquel Vargas

Alejandro Barrantes

Viceministro de la Presidencia “Estos diálogos solo tienen sentido si hay un fruto. Dialogar por dialogar no tiene ninguna razón de ser”.

Álvaro Ramírez

Jefe de fracción del PLN “La retrotracción estaba justamente en esa línea de eventualmente que el proyecto se pudiera abrir para mejoras, pero el Gobierno decidió avanzar”.

Sigrid Segura

Diputada del Frente Amplio “Este lunes logramos enterrar la ley apagón, una ley que lo que hacía era traerle tarifazos a la gente y apagones al país”

Así se sepultó el proyecto: