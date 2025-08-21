La falta de acuerdos políticos se presenta como un obstáculo para que el país consiga las reformas necesarias que le permitan mejorar la competitividad en el comercio internacional y atracción de la inversión extranjera directa.

Así lo señalaron varios actores como la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas.

“Hay proyectos que están desde el 2022 en la corriente legislativa, pero la falta de acuerdos políticos no permite que ninguno camine lo suficiente para lograr un avance en el cortísimo plazo”, detalló la legisladora.

Rojas mencionó proyectos como las jornadas excepcionales 4×3, el cual ha concentrado los esfuerzos del plenario por más de un mes sin mayor progreso, armonización energética y la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Jorge Vargas, director del Programa Estado de la Nación (PEN), respaldó el punto de vista de la diputada.

“Estamos en una época de recurrente conflicto entre poderes del Estado, que distrae la atención de los asuntos públicos. Pasamos agarrados, mientras los problemas de la gestión se descuidan”, agregó.

La legisladora indicó que las iniciativas mencionadas son elementos indispensables que mejorarían la competitividad del país, sin embargo, están llenos de sesgos ideológicos.

Diagnóstico

El investigador realizó un análisis del contexto empresarial de Costa Rica donde tanto factores internacionales como propios generan una desventaja para el sector exportador.

Algunos que se salen del control son: la agresiva política comercial de los Estados Unidos, al igual que la política monetaria que decidan seguir, y las tensiones geopolíticas que generan los conflictos armados en el mundo.

“A lo interno está la política de seguridad. La pregunta es si continuarán los gobiernos costarricenses en particular, los poderes ejecutivos, con errores de coordinación y enfoque en el tratamiento de este tema, como ha pasado los últimos dos años”, subrayó.

Además, destacó la dualidad de la economía con dos sistemas de producción con crecimientos desiguales.

Por un lado, las zonas francas que crecen de forma acelerada, un 15,5% según el último informe del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), pero que representa un 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica.

El régimen definitivo sostiene el restante 85% de la economía y la gran mayoría del empleo que se genera desde el sector privado.

“Tenemos que resolver un problema que ya está limitando y agotando nuestro espíritu de desarrollo. Sobre el régimen definitivo no tenemos ningún planteamiento y esa separación nos está costando en la economía porque divide la productividad e ingresos de la población. Tenemos que hacer políticas de fomento productivo”, recalcó Vargas.

Otro punto de discusión fue ampliar la conectividad de banda ancha de forma que se puedan aprovechar aun más los avances tecnológicos de la inteligencia artificial y el declive educativo en los costarricenses.