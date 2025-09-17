El Juzgado Penal de Limón ordenó seis meses de prisión preventiva contra tres hombres de apellidos Alvarado Centeno, Carmona Montero y Mora Sánchez, investigados como sospechosos de integrar una banda criminal que perpetró un millonario robo en un supermercado Palí de Hone Creek, Cahuita.

En la misma causa fueron procesados Granados Chavarría, gerente regional de Walmart en Limón, y Meléndez Acuña, exadministrador del local asaltado.

Ambos quedaron en libertad, aunque deberán cumplir medidas cautelares durante 12 meses, como mantener domicilio fijo y, en el caso de la gerente, firmar dos veces al mes y no comunicarse con testigos ni víctimas.

El atraco ocurrió el 19 de abril de 2025, alrededor de las 6:00 a.m., cuando tres sujetos interceptaron al personal que ingresaba a laborar, lo amenazaron con armas de fuego y lo amarraron con gasas plásticas. Posteriormente, usaron acetileno para abrir la caja fuerte, de donde sustrajeron ¢49,9 millones.

La investigación, que derivó en la detención de los cinco sospechosos el pasado 9 de setiembre, permitió decomisar drogas, armas y ¢1,9 millones en efectivo, además de recibos que evidencian pagos por reparaciones de un vehículo vinculados con la organización.

Aunque hasta ahora el caso se centra en el robo de Hone Creek, las autoridades no descartan que el grupo esté relacionado con otros atracos similares.

Las autoridades explicaron que Granados Chavarría, de 33 años, se habría reunido previamente con el principal sospechoso de liderar la banda del acetileno.

“Ella es quien, en apariencia, facilita el robo. La ubicamos en un vehículo junto con el cabecilla unos días antes del atraco. Por eso, una de las líneas investigativas apunta a que ella colaboró directamente con el plan”, explicó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Otro colaborador investigado es el administrador del supermercado Palí, quien habría incumplido los protocolos de seguridad en el ingreso de personas al establecimiento.

“En apariencia, no aplicó los procedimientos de seguridad, lo que permitió que los sujetos, vestidos con el uniforme del Palí, ingresaran como falsos empleados”, agregó Zúñiga.