La Fiscalía Adjunta de Heredia logró que 9 personas fueran sentenciadas a un total de 99 años de cárcel, tras comprobarse que conformaban una organización criminal que operaba bajo la fachada de una empresa de jardinería y fumigación.

El Tribunal Penal dictó la condena luego de que los imputados aceptaran los cargos en su contra y se sometieran a un procedimiento especial abreviado, lo que evitó la realización de un juicio.

Modo de operar

De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2023 y enero de 2024, la organización contactaba a vecinos de Heredia y Alajuela ofreciendo servicios de jardinería o fumigación de plagas.

Las víctimas firmaban contratos con precios bajos por litro de producto, lo que generaba confianza inicial. Sin embargo, tras aparentar realizar los trabajos, los imputados aseguraban haber utilizado grandes cantidades de producto y exigían sumas mucho más altas.

Ante la negativa de los clientes a pagar los montos inflados, los acusados los intimidaban y amenazaban dentro de sus propias propiedades hasta obligarlos a entregar el dinero.

En total, el grupo logró que 13 personas entregaran montos que oscilaron entre ₡200.000 y ₡5.000.000, causando un perjuicio económico de ₡10.042.500.

Las condenas

Los sentenciados pactaron las siguientes penas: