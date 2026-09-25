Falsos funcionarios llaman y piden claves: MEIC lanza advertencia

La institución recordó que no solicita este tipo de datos

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El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) lanzó una alerta ante posibles intentos de estafa mediante llamadas y mensajes de personas que se hacen pasar por funcionarios de la institución.

Según el MEIC, los sospechosos estarían solicitando cambios de contraseñas, credenciales de acceso, códigos de verificación u otro tipo de información sensible.

La institución recordó que no solicita este tipo de datos, aunque la persona que realiza la llamada asegure ser funcionaria del Ministerio.

Ministerio lanza recomendaciones

  • El MEIC recomienda no compartir usuarios, contraseñas, códigos de verificación ni información relacionada con los accesos a cuentas o plataformas.
  • También pide desconfiar de llamadas o mensajes en los que se soliciten cambios urgentes de contraseñas o cualquier otra acción relacionada con las credenciales.
  • Ante este tipo de situaciones, las personas deben finalizar la comunicación y reportar el intento. Además, cualquier cambio o restablecimiento de contraseña debe realizarse únicamente mediante los canales oficiales y mecanismos establecidos por la institución.
  • El Ministerio también recomienda verificar siempre la identidad de quien realiza una solicitud antes de proporcionar cualquier información.

La advertencia busca prevenir que las personas entreguen datos sensibles a terceros mediante llamadas o mensajes que aparenten ser comunicaciones oficiales.