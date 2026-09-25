Falsos funcionarios llaman y piden claves: MEIC lanza advertencia

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) lanzó una alerta ante posibles intentos de estafa mediante llamadas y mensajes de personas que se hacen pasar por funcionarios de la institución.

Según el MEIC, los sospechosos estarían solicitando cambios de contraseñas, credenciales de acceso, códigos de verificación u otro tipo de información sensible.

La institución recordó que no solicita este tipo de datos, aunque la persona que realiza la llamada asegure ser funcionaria del Ministerio.

Ministerio lanza recomendaciones

El MEIC recomienda no compartir usuarios, contraseñas, códigos de verificación ni información relacionada con los accesos a cuentas o plataformas.

a cuentas o plataformas. También pide desconfiar de llamadas o mensajes en los que se soliciten cambios urgentes de contraseñas o cualquier otra acción relacionada con las credenciales.

de contraseñas o cualquier otra acción relacionada con las credenciales. Ante este tipo de situaciones, las personas deben finalizar la comunicación y reportar el intento . Además, cualquier cambio o restablecimiento de contraseña debe realizarse únicamente mediante los canales oficiales y mecanismos establecidos por la institución.

. Además, cualquier cambio o restablecimiento de contraseña debe realizarse únicamente mediante los canales oficiales y mecanismos establecidos por la institución. El Ministerio también recomienda verificar siempre la identidad de quien realiza una solicitud antes de proporcionar cualquier información.

La advertencia busca prevenir que las personas entreguen datos sensibles a terceros mediante llamadas o mensajes que aparenten ser comunicaciones oficiales.