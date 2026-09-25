Falsos funcionarios llaman y piden claves: MEIC lanza advertencia

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) lanzó una alerta ante posibles intentos de estafa mediante llamadas y mensajes de personas que se hacen pasar por funcionarios de la institución.
Según el MEIC, los sospechosos estarían solicitando cambios de contraseñas, credenciales de acceso, códigos de verificación u otro tipo de información sensible.
La institución recordó que no solicita este tipo de datos, aunque la persona que realiza la llamada asegure ser funcionaria del Ministerio.
La advertencia busca prevenir que las personas entreguen datos sensibles a terceros mediante llamadas o mensajes que aparenten ser comunicaciones oficiales.