Falso adelantamiento cobra la vida de un hombre en Guanacaste

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Un falso adelantamiento dejó como resultado un hombre fallecido y dos más heridos de gravedad, la madrugada de este domingo en el sector de Barrio Los Jocotes de Filadelfia, Guanacaste.

Según versión preliminar, tres personas viajaban a bordo de un vehículo que se desplazaba desde Santa Cruz de Guanacaste hacia Upala, Alajuela.

En un determinado momento, el conductor decide adelantar a otro automóvil; sin embargo, este se sale de la vía y, al intentar reincorporarse al carril, habría colisionado contra el vehículo que se encontraba adelante, lo que ocasionó que perdiera el control y chocara contra un poste del tendido eléctrico, quedando volcado.



La víctima de 27 años que viajaba como copiloto falleció producto del impacto, mientras que el conductor fue trasladado a la Clínica de Filadelfia para recibir atención médica, y la tercera persona se habría retirado del lugar.

De acuerdo con la información preliminar, cuando un oficial de Tránsito se presentó en el centro médico para realizar la prueba de alcoholemia al conductor, este ya se había ido.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonó al sitio para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.