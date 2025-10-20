El Ministerio de Hacienda informó que los problemas a nivel global de Amazon Web Services (AWS) está generado interrupciones en el funcionamiento de la Oficina Virtual (OVi) de la plataforma Tribu-CR.

De acuerdo con el comunicado, los problemas se centran en el envío de los mensajes SMS que requiere el sistema para la creación de usuarios, al igual que en los procesos de facturación electrónica.

“El equipo de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación se encuentra trabajando de forma coordinada con personal técnico de AWS, para resolver la situación a la brevedad posible”, agregaron.

La avería en la nube de Amazon generó problemas en varias aplicaciones internacionales como Canva, Duolingo, Coinbase y el programa de inteligencia artificial Perplexity.

En nuestro país, las fallas se extendieron a interrupciones en el servicio de internet en distintas dependencias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que provocó problemas en algunos servicios como la aplicación del EDUS.