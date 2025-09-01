El Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José emitió un fallo histórico al confirmar que existía relación laboral entre un conductor y las empresas Uber Costa Rica Center of Excellence S.R.L., Club de Colaboración para la Autosatisfacción de Necesidades de Movilidad Común S.A. y Portier Costa Rica S.R.L.

La resolución, dictada el 27 de agosto de 2025, rechazó el recurso de apelación de la empresa y dejó en firme la sentencia que reconoce que la desconexión unilateral del trabajador, tras tres años de servicio, constituyó un despido injustificado.

El abogado Rafael Rodríguez, explicó que el proceso inició cuando su cliente fue bloqueado de la aplicación sin previo aviso y decidió reclamar sus derechos laborales.

“El juez así lo estableció y además condenó a la empresa a pagar preaviso, cesantía, aguinaldos, vacaciones y daños y perjuicios equivalentes a seis salarios mensuales, con intereses, indexación y honorarios”, detalló Rodríguez.

Por su parte, Uber Costa Rica informó que analiza la sentencia y aclaró que el fallo “solo aplica al demandante y no afecta la disponibilidad de la aplicación en el país”. La empresa reiteró que su plataforma “permite a socios colaboradores generar ganancias de forma independiente, con flexibilidad para conectarse, elegir horarios y ubicaciones, y sin requisitos de exclusividad”.