El Benemérito Cuerpo de Bomberos atiende una emergencia para rescatar a cuatro trabajadores que quedaron suspendidos en el aire luego de que fallara un andamio en una construcción ubicada en Sabana Norte, San José.

“Estamos en Mata Redonda, Sabana Norte, diagonal al ICE, en un edificio en construcción, realizando el rescate de cuatro personas que quedaron suspendidas a unos 40 metros de altura tras el fallo de un andamio”, informó el Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades mantienen un amplio operativo en el sitio para poner a salvo a los trabajadores. De momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que provocaron la falla en la estructura.