El mundo de la música lamenta la pérdida de Brett James Cornelius, renombrado compositor y cantautor estadounidense, quien falleció a los 57 años tras estrellarse la avioneta que piloteaba en Franklin, Carolina del Norte.

El trágico incidente ocurrió el 18 de septiembre de 2025, cuando la aeronave Cirrus SR22T, registrada a su nombre, se desplomó en un campo cercano al aeropuerto del condado Macon.

Autoridades locales confirmaron que no hubo sobrevivientes. Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Aunque fue ampliamente reconocido por su talento para escribir canciones, Brett James también desarrolló una carrera como intérprete durante la década de los 90, grabando en Nashville, ciudad donde también impulsó su perfil como creador de temas para otros artistas.

El músico fue parte de una generación de autores que influyeron profundamente en la escena musical de Music Row, en la capital de Tennessee, donde trabajó junto a productores y otros compositores que ayudaron a moldear las carreras de artistas emergentes, incluida Taylor Swift en sus primeros años.

James escribió más de 500 canciones a lo largo de su carrera, entre ellas el icónico tema “Jesus, Take the Wheel” de Carrie Underwood, que le valió un premio Grammy. También colaboró con grandes figuras del género como Kenny Chesney, Faith Hill, Tim McGraw, entre muchos otros, contribuyendo a producciones que superaron los 110 millones de discos vendidos.