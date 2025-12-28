Las personas que fallecieron este sábado en un accidente acuático en playa Esterillos de Parrita, son recordadas como “salseros de corazón”.

Así se detalla en varias publicaciones en redes sociales donde se les destaca por ser bailarines y participar en eventos de agrupaciones musicales.

Así lo indicó la Orquesta Son Mayor en una publicación realizada este sábado en horas de la noche.

“De parte de la Gerencia y todo el personal de la Orquesta Son Mayor, nos unimos al dolor por la muerte de nuestros amigos bailarines y seguidores Wilson y Ronald y Karen”, indicaron.

Por otra parte, la orquesta La Solución envió un mensaje solidario a los familiares de los fallecidos.

“Gracias por siempre bailar junto a nosotros y todas las orquestas del país, por acompañarnos en cada evento y regalarnos alegría en cada paso”, indicaron.

Mientras que la orquesta Son de Colombia lamentó la noticia recibida en pleno “show”.