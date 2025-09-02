La Cruz Roja Costarricense (CRC) confirmó que tendrán al menos 6 horas más de trabajo en un túnel de Crucitas para la extracción de los cuerpos de los fallecidos en la zona.

Las autoridades confirmaron de dos personas fallecidas, pero siguen sin conocer el lugar exacto donde estos se encuentran y la profundidad.

En el sitio participan más de 25 cruzrojistas y más de 6 vehículos, en conjunto con otros cuerpos de rescate.

Las labores en sitio empezaron a las 4:30 p.m., informó Ricardo Arias, vocero de la Benemérita.

Rescate en desarrollo.