Fallecidos en ataque a San Pedro estarían involucrados en caso “Distrito”

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Los dos hombres fallecidos la tarde de este martes en San Pedro producto de una balacera estarían vinculados al caso policial denominado “Distrito”.

Así lo dio a conocer el alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello a Grupo Extra, minutos después del mortal ataque.

Según Argüello, dentro del vehículo viajaba una tercera persona, quien confirmó que los ahora fallecidos se dirigirán a San Pedro a sacar unas fotocopias cuando fueron atacados.

Foto: Raquel Vargas.

Sobre el Caso Distrito:

El Caso Distriro se mantiene en pleno juicio y vincula a varios personas que en apariencia pertenecían a una banda que trasladaba droga desde Colombia hasta Costa Rica y la enviaba a otros países oculta en contenedores de exportación.