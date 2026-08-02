Fallecida en el trágico accidente de Ruta 1 era funcionaria del OIJ

El violento accidente ocurrido en la Ruta 1 (Bernardo Soto) dejó como resultado una mujer fallecida, quien era funcionaria del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima fue identificada como Ericka Rodriguez Carranza; laboraba como técnica en disección de la Sección de Patología Forense.

A través de las redes sociales, el OIJ lamentó profundamente el fallecimiento de Rodríguez y agradece el haber colaborado tanto para el país.

“Nos unimos al dolor de sus familiares y personas cercanas, siempre le tendremos presente en nuestros corazones”, indicó.

Los hechos

El accidente se reportó cerca de las 10:30 p.m. a través del sistema de emergencias 9-1-1. Según los informes preliminares, dos mujeres viajaban en el mismo automóvil.

Cuando las autoridades llegaron al sitio, confirmaron el fallecimiento de Ericka, quien quedó atrapada dentro del vehículo.

Mientras que la segunda ocupante fue rescatada en condición urgente y, tras ser estabilizada por el personal de la Cruz Roja, fue trasladada de emergencia al Hospital San Rafael de Alajuela.