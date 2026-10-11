Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

La radio costarricense está de luto tras confirmarse el fallecimiento este domingo del icónico locutor Jorge Marín, cariñosamente recordado y conocido en todo el país como “El Gordo Marín”.

Marín es considerado por muchos como la principal voz comercial del país durante la época de oro de la radiodifusión nacional.

Su inconfundible voz grave, potente y cálida engalanó históricas transmisiones deportivas en emisoras como Radio Columbia y Radio Reloj.

Su huella perdura día a día en la radio tica; muestra de ello es la tradicional presentación del programa Sensación Deportiva, dirigido por el periodista Leonel Jiménez, la cual mantiene intacta la voz de Marín grabada hace años. Fue precisamente dicho espacio el que confirmó la triste noticia.

“Con muchísimo dolor informamos el fallecimiento de Jorge Marín Marín, ‘El Gordito Marín’, la mejor voz comercial que nosotros hemos escuchado. Un abrazo solidario a su familia, son tantas las anécdotas con él”, expresaron a través de redes sociales.

A las muestras de pesar se sumaron diversas personalidades del medio, entre ellas el comediante Opo Marín, quien lamentó la partida de su amigo, destacando su carisma, su voz privilegiada y su calidad humana.