Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un privado de libertad de apellido Solera y de 38 años del CAI Jorge Arturo Montero Castro, falleció este sábado en el hospital de Alajuela.

Solera se encontraba internado en el centro médico desde el 15 de noviembre tras ser encontrado con varios golpes en la cabeza.

Las autoridades de Justicia y Paz indicaron que las lesiones del privado de libertad habían sido propinadas por otros compañeros del centro penitenciario.

“El Ministerio de Justicia lamenta profundamente el fallecimiento del privado de libertad. Se mantendrá en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para las diligencias correspondientes”, indicaron.

Este el tercer caso del fallecimiento de un privado de libertad esta semana, tras otros dos casos, uno ocurrido el miércoles y otro este domingo en horas de la madrugada.