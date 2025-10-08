El entretenimiento venezolano está de luto tras la sorpresiva pérdida de Emilio Sueños, conocido presentador y modelo, a los 41 años.

Según su amiga Ivanna Melgar, Emilio había estado usando testosterona en los últimos meses para reforzar su imagen masculina.

“De repente empezó a toser y no podía respirar; me enviaba audios diciendo que no era un resfriado”, relató.

Medios internacionales reportaron que su corazón se encontraba “inflamado y agrandado debido al exceso de testosterona”.

Pese a los esfuerzos médicos, sufrió un fallo cardíaco y problemas pulmonares que terminaron con su vida.

Poco antes, había informado en redes sociales que debido a su salud debía posponer un ensayo en su academia Emilio Models.

Su muerte ha impactado a seguidores y colegas que lo recuerdan tanto por su talento frente a las cámaras como por su compromiso con los jóvenes que entrenaba.