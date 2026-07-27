Fallece reconocido presentador británico

El reconocido presentador de televisión y divulgador ambiental inglés Bill Oddie falleció el pasado 25 de julio a los 85 años.

Así lo confirmó su representante, David Foster, a través de un comunicado difundido por medios de comunicación del Reino Unido.

“Con profunda tristeza anuncio el fallecimiento de Bill Oddie, el observador de aves más querido del país”, expresó Foster, quien destacó que el británico fue mucho más que un rostro de la televisión.

Foto: BBC

“Bill fue un artista con múltiples talentos: presentador de programas sobre vida silvestre, locutor, comediante, escritor, compositor, músico y conservacionista. Sin embargo, nunca fue la fama lo que valoró”, señaló su representante.

Asimismo, resaltó el legado que deja en favor del medio ambiente.

“Animó a las personas a respetar y proteger la naturaleza. Nos enseñó a maravillarnos con ella, protestó, hizo campañas y lideró la defensa de la conservación. Su enorme contribución nunca será olvidada”, agregó.

Oddie alcanzó gran popularidad gracias a sus programas de la BBC dedicados a la vida silvestre y, especialmente, a la observación de aves. Entre sus producciones más recordadas figuran Springwatch, Autumnwatch, Birding with Bill Oddie, How to Watch Wildlife, Britain Goes Wild with Bill Oddie y Bill Oddie Goes Wild, espacios que acercaron la naturaleza a millones de espectadores.