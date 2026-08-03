Este lunes se dio a conocer el fallecimiento del periodista Ángel de los Santos, una figura ampliamente conocida por su trabajo en espacios televisivos como Escándalo TV, La Tijera, La Tómbola y Despierta América.

Desde la cuenta oficial de Despierta América compartieron un mensaje de despedida en memoria del comunicador.

“Recibimos con mucho dolor la noticia de tu partida, querido Ángel de los Santos. Siempre vivirás en nuestros corazones. Descansa en paz”.

A las muestras de afecto también se sumó Luz María Doria, productora ejecutiva del programa matutino de Univision, quien recordó con gratitud el tiempo que compartió con el periodista y resaltó su profesionalismo, entusiasmo y la calidez con la que trataba a quienes trabajaban a su lado.

Foto: Univisión

Ángel de los Santos dedicó más de 20 años al periodismo de espectáculos, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos de la prensa de entretenimiento. En su etapa más reciente estuvo al frente del canal de YouTube El Precio de la Fama, un espacio enfocado en noticias de la farándula que supera los 150 mil suscriptores.

Uno de los momentos más destacados de su carrera ocurrió en mayo de este año, cuando fue distinguido con el reconocimiento internacional La Moneda, convirtiéndose en el primer periodista en recibir esa distinción.

Hasta ahora, no se han revelado las causas de su fallecimiento.