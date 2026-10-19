Fallece reconocido narrador taurino guanacasteco

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El narrador de toros Edwin Alfaro Varela, conocido por su trayectoria en las fiestas populares de Guanacaste, falleció y dejó un profundo pesar entre quienes compartieron con él durante años en las montaderas y celebraciones de la provincia.

Foto: Redes sociales

Su amigo cercano Alonso Alán Corea publicó un mensaje de despedida en redes sociales, en el que recordó tanto su talento frente al micrófono como su compromiso con las comunidades guanacastecas.

“Descansa en paz mi querido amigo”, escribió Corea al inicio de la publicación, en la que describió a Alfaro como un colaborador extraordinario que dejó una huella imborrable en la zona.

Según relató su amigo, el narrador no se limitaba a trabajar en las barreras, sino que también colaboraba con distintas actividades, ayudaba a los niños y promovía iniciativas como las mascaradas. Además, mantenía una especial disposición para apoyar las fiestas de las comunidades del cantón de La Cruz.

Una voz ligada a las fiestas de Guanacaste

La trayectoria de Alfaro también fue reconocida por la organización de las Fiestas Cívicas de Liberia, que en 2025 le rindió homenaje por su aporte a las celebraciones populares.

La organización destacó su estilo y pasión al narrar las montaderas, una labor que lo convirtió en una figura reconocida entre los aficionados a la tradición taurina.

Hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento.