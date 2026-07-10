Fallece reconocido doctor del Hospital Carlos Luis Valverde Vega

Un hombre de apellido Berrocal y quien se desempeñaba como médico del Hospital Carlos Luis Valverde Vega murió tras un accidente en una vivienda en construcción.

Según trascendió, Berrocal habría caído del techo de una vivienda que estaba en construcción en Santiago de San Ramón.

Por este motivo, socorristas de Cruz Roja llegaron a la escena para atender al hombre, sin embargo, fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Berrocal se desempeñaba como médico especialista en Cirugía Plástica del hospital Carlos Luis Valverde y su muerte causó gran conmoción en el gremio de salud.