Fallece reconocido diseñador que vistió a Cher y Madonna

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Bob Mackie, el reconocido diseñador estadounidense que convirtió en verdaderos íconos los atuendos de algunas de las figuras más famosas del entretenimiento, murió a los 87 años en Palm Springs, California.

Foto: Redes sociales

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, Mackie dejó su sello en la imagen de grandes estrellas como Cher, Diana Ross, Tina Turner, Dolly Parton y Madonna, además de crear algunos de los vestuarios más recordados de la televisión y el cine.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada el 14 de setiembre mediante las cuentas oficiales del diseñador. Su equipo confirmó que murió ese día, aunque decidió no revelar cuál fue la causa de su muerte.

“Con gran pesar compartimos la noticia de que el Sr. Bob Mackie falleció hoy. Vivió plenamente sus 87 años”, señaló el mensaje publicado en su cuenta oficial. Foto: Redes sociales

Más que un diseñador de vestuario, Mackie se convirtió en una figura clave detrás de la imagen de numerosas celebridades. Sus creaciones destacaron por el uso de elementos llamativos, diseños atrevidos y una estética que terminó convirtiéndose en parte de la identidad de varias de las estrellas más importantes de la industria.

Entre sus trabajos más famosos se encuentra el vestuario que Cher lució en los premios Óscar de 1986, una aparición que quedó para la historia gracias al espectacular tocado de plumas negras que acompañaba el atuendo.

Su nombre también estuvo ligado durante años a importantes producciones televisivas. Uno de los proyectos que impulsó su carrera fue ‘The Carol Burnett Show’, programa en el que tuvo la oportunidad de desarrollar algunos de sus diseños más reconocidos y trabajar con destacadas figuras del espectáculo.

Un legado que llegó hasta nuevas generaciones

La influencia de Bob Mackie no quedó limitada a las estrellas con las que trabajó durante el siglo pasado. Décadas después, una de sus creaciones volvió a estar en el centro de la conversación cuando Kim Kardashian utilizó en la Met Gala el famoso vestido que Marilyn Monroe llevó en 1962 para cantarle “Happy Birthday” al entonces presidente estadounidense John F. Kennedy.

Aunque el vestido utilizado por Monroe es atribuido al diseñador Jean Louis, Mackie estuvo relacionado con la pieza desde los primeros momentos de su carrera, pues fue quien realizó el boceto del recordado diseño.

Con el paso de los años, el trabajo de Mackie fue reconocido con nueve premios Emmy, un Tony y tres nominaciones al Óscar. En 2002, además, ingresó al Television Academy Hall of Fame por su contribución a la televisión y al mundo del entretenimiento.

La muerte de Bob Mackie representa la despedida de uno de los grandes nombres de la moda estadounidense, un creador cuya imaginación ayudó a construir la imagen pública de algunas de las celebridades más reconocidas del mundo.