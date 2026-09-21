Fallece reconocido artista de música regional mexicana

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Jesse Medina Jr., músico de Grupo Visión, falleció de manera repentina el pasado 19 de septiembre de 2026. El joven fue despedido por sus compañeros y exponentes de la música norteña y tejana, quienes compartieron mensajes para recordarlo y lamentar su partida.

Entre los artistas que expresaron su tristeza por la pérdida del músico se encuentra Grupo Intocable, agrupación de regional mexicano que dedicó un mensaje a Jesse y a sus seres queridos tras conocerse la noticia.

Jesse Medina Jr. era músico e integrante de Grupo Visión, agrupación dedicada a la música norteña, tejana y regional mexicana. La banda, originaria de San Antonio, Texas, fue fundada por los hermanos gemelos Javier y Jaime Medina.

Foto: Redes sociales

El fallecimiento de Jesse fue comunicado por la propia agrupación mediante sus cuentas oficiales el pasado sábado 19 de septiembre.

“Hoy despedimos con el corazón lleno de tristeza a un querido miembro de nuestra familia, Jesse Medina Jr. Tu partida deja un vacío muy grande entre todos los que tuvimos la dicha de conocerte, compartir contigo y llamarte hermanito. Nos quedamos con tus recuerdos, tus sonrisas, tus ocurrencias y todos esos momentos que compartimos como familia y como banda”.

La agrupación destacó los recuerdos compartidos con el músico y su alegría, además de dedicarle un segundo mensaje en el que resaltaron su presencia dentro de la banda y la familia.

“Tu música, tu alegría y tu presencia siempre vivirán en nuestros corazones. Aunque ya no podamos verte ni escucharte junto a nosotros, tu recuerdo seguirá presente en cada canción, en cada momento y en cada reunión. Te vamos a extrañar muchísimo, hermanito. Gracias por tantos recuerdos, por tantos momentos y por haber sido parte de nuestra familia.”

Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte ni detalles sobre los servicios funerarios. Tejano Nation reportó que información compartida por un antiguo director de la banda escolar de Jesse apuntaba a un accidente, aunque las circunstancias no han sido reveladas.