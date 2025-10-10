El actor colombiano Carlos Barbosa falleció a los 81 años en su residencia en Bogotá, tras enfrentar una lucha de casi dos años contra el mieloma múltiple.

Considerado una figura clave del teatro y la televisión en Colombia, dejó un legado lleno de personajes memorables.

Su esposa, Miriam Bohórquez, confirmó la noticia a medios internacionales, señalando que el actor partió en paz, rodeado de cuidados paliativos y con el humor que siempre lo caracterizó.

Durante los últimos meses, recibió atención médica en casa. A lo largo de su carrera, participó en producciones como La Saga, Vuelo secreto, El Clon, Bermúdez y Bolívar soy yo.

Aunque estudió arquitectura, eligió dedicarse por completo a la actuación, destacando también en el teatro, especialmente con la obra Vuelo secreto. Su último trabajo en televisión fue en Las de siempre, del Canal (RCN).