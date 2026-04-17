El reconocido abogado penalista, Javier Vargas Pérez, falleció a los 58 años según se confirmó a través de una publicación en su propia página personal de Facebook, donde se informó sobre su deceso.

Vargas Pérez, vecino de Hatillo 2, fue ampliamente reconocido en el ámbito jurídico nacional por su participación en casos de alto perfil y por su defensa en procesos de relevancia social que marcaron la opinión pública en Costa Rica.

Imagen luctuosa fue publicada en su propia cuenta de Facebook.

A lo largo de su trayectoria, destacó por su firme compromiso con la búsqueda de justicia, brindando acompañamiento legal a personas en situaciones complejas y sensibles.

Entre los casos más conocidos en los que participó figuran el del ambientalista Jairo Mora, así como procesos relacionados con un atropello mortal vinculado a un autobús de la empresa Tuasa, el caso de una privada de libertad en el Buen Pastor que sufrió un aborto, y la defensa de una vendedora de empanadas vinculada al caso del empresario Arthur Budovsky, asociado a la plataforma Liberty Reserve.

Reconocido abogado falleció el jueves. Foto: redes sociales.

Según cientos de personas en redes sociales, su fallecimiento deja un vacío en el ámbito jurídico nacional y entre quienes reconocieron su compromiso tanto profesional como humano.

Familiares, amigos y allegados lamentan su partida y expresan condolencias en este momento de duelo.